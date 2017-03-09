Россия в Международном суде: нет доказательств поставок Москвой оружия боевикам на Донбасс

Российская сторона в Международном суде в Гааге заявляет, что нет никаких доказательств поставки Москвой оружия боевикам «ДНР» и «ДНР», как и доказательств поставки системы «Бук», которым был сбит самолет рейса МН17.

Как сообщает УНИАН, соответствующие заявления 9 марта в ходе слушаний сделал представитель российской стороны Сэмюэль Вордсворс.

Его выступление длилось почти час. При этом большая часть времени была посвящена тому, чтобы доказать ответственность украинской стороны за неразборчивые обстрелы, в результате которых гибли гражданские на Донбассе.

Представитель российской стороны также отверг обвинения в поставке системы «Бук», с которой был сбит самолет рейса МН17.

«Нет никаких оснований для доказательств, чтобы серьезно обвинять, что Россия поставляла вооружение, зная о намерении. Тот, кто, возможно, поставлял оружие, действовал в целях обороны против военных атак со стороны украинских воздушных сил», – заявил Вордсворс.

Украина судится в Международном суде, высшем судебном органе в системе ООН, против России, обвиняя ее в нарушении двух международных конвенций – Конвенции о борьбе по финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ходе нынешних четырехдневных слушаний, начавшихся в понедельник, 6 марта, рассматриваются только меры, о которых просит Украина на время рассмотрения ее иска против России, который, по словам экспертов, может вообще длиться годами. Украина просит суд обязать Россию, в частности, прекратить поддержку финансированием, поставками оружия, оборудования и обучением групп, участвующих в террористических актах против мирного населения в Украине, а также прекратить преследование и ограничение прав крымских татар и украинцев в Крыму.

В предыдущие два дня украинская сторона изложила свои аргументы в поддержку иска и просьбы о мерах, российская сторона выступила с возражениями, которые заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назвала манипуляциями и искажениями.