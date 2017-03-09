Евродепутат от Польши из группы Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольски утверждает, что Украина под влиянием Запада «слишком легко» отказалась от Крыма и не оказывала сопротивления по время аннексии полуострова. Об этом Яцек Сариуш-Вольски сообщил в комментарии для Крым.Реалии.

«Прежде всего, Крым – слишком забытое место, и забытая потеря, что очень плохо. Во-вторых, Запад не должен был настаивать, чтобы Украина в Крыму не оказывала сопротивления для своей защиты. Значительно позже оказалось, что нежелание обороняться от российской оккупации военным путем не было решением Украины, а было настойчивой рекомендацией Запада. Это было первым признаком западного отношения к Крыму», – сказал Яцек Сариуш-Вольски.

«Но я думаю, что, если бы было военное сопротивление Украины российской оккупации Крыма, возможно, следующей оккупации Донбасса не произошло. Во всяком случае события развивались бы иначе. Слишком легко Украина под влиянием Запада отказалась от Крыма», – добавил евродепутат.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».