Европарламент поддержал инициативу включить Украину в список государств, которым не нужны визы

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал законодательную инициативу включить Украину в список государств, которым для въезда в страны Шенгенского пространства не нужны визы.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, «за» принятие резолюции проголосовали 39 членов комитета, «против» – 4, один евродепутат воздержался.

На прошлой неделе послы 28 стран-членов ЕС подтвердили от имени Совета ЕС неофициальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины.

Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан Украины, въезжающих на территорию стран «шенгенской зоны», для краткосрочного пребывания – до 90 дней в любой 180-дневный период. Оно будет касаться владельцев биометрических паспортов и не даст права на трудоустройство. После этого соглашение от имени Совета ЕС подали на рассмотрение Европарламента для голосования законодательной инициативы в комитете по гражданским свободам.

Это решение еще должно утвердиться полным составом Европарламента и в дальнейшем – Советом ЕС.

28 февраля переговоры между Европейским парламентом, Советом Европы и Еврокомиссией о безвизовом режиме для украинцев завершились тем временем еще неофициальной соглашением, на котором была принята фактически окончательная версия законодательного текста.