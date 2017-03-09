«Национализированная» «Массандра» обещает выпустить к Пасхе церковное вино без добавления спирта

Крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, анонсирует выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия 9 марта.

По информации пресс-службы, производство этого вина благословил правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии Митрополит Лазарь.

Генеральный директор «Массандры» Янина Павленко утверждает, что, в дополнение к новому церковному вину, на предприятии сохраняется выпуск традиционных кагоров «Южнобережный», «Партенит», «Ай-Серез».

«В сезон переработки 2016 года приготовлен небольшой объем нового вина – всего 6 тысяч декалитров, и я уверена, что оно будет востребовано, поскольку таинство причастия совершают не только взрослые, но и дети», – заявила Павленко.

В пресс-службе предприятия отметили, что в начале 20 века в «Массандре» велись опыты приготовления некрепленого церковного вина из «саперави» и «алеатико» поздних сборов, но в советский период «от этой трудоемкой и затратной практики отошли и стали готовить кагоры уже с добавлением спирта».

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.