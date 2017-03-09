В Подольском районном суде Киева 9 марта, на заседании по делу бывшего украинского военнослужащего из Крыма Александра Баранова, адвокат подсудимого объявил отвод суду.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, заседание суда началось с того, что адвокат Роман Евценко подал ходатайство об объединении дела Баранова с делом другого фигуранта бывшего украинского военнослужащего из Крыма Максима Одинцова.

Суд посовещался на месте и решил отказать в ходатайстве, при этом адвокат настаивал на удалении суда в совещательную комнату.

После этого адвокат Евценко подал жалобу на действия прокурора, который отказался выдавать заверенные копии материалов дела, но судья Павленко отказалась рассматривать жалобу и приобщила ее к материалам дела.

После этого адвокат принял решение объявить отвод суду. В данный момент коллегия судей находится в совещательной комнате, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.