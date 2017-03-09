В Киеве ожидают, что решение по временным мерам суд в Гааге примет до конца апреля

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль ожидает, что решение о введении временных мер в отношении России Международный суд ООН вынесет до конца апреля.

«Оно (решение) по нашим прогнозам должно быть до конца апреля», – сказала Зеркаль после завершения слушаний в главном судебном органе ООН по иску Украины против России.

По мнению Зеркаль, российская сторона в ходе слушаний продемонстрировала, что «логика России заключается в том, что они могут делать все и не нести никакой ответственности за свои действия».

Заместитель главы МИД считает, что мир сейчас занимает позицию Украины.

Россия должна ответить за свои действия и Международный суд ООН является единственной инстанцией, которая может привлечь Россию к ответственности, добавила Зеркаль.

В январе Украина подала иск в Международный суд ООН против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале этой недели в главном судебном органе ООН, который работает в Гааге, начались слушания этого дела.

Украина также просит суд в Гааге применить временные меры по России и на время рассмотрения дела. Среди них – добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегали к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности , остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, в результате которого погибли, по данным ООН, почти 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».