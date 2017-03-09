Конвои с «гуманитарной помощью» для жителей юго-востока Украины с апреля будут отправляться один раз в месяц вместо двух. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Владимир Артамонов, передает «РИА Новости».

«С апреля будет только один конвой в месяц, а не два, как обычно», – сказал Артамонов.

По его словам, это связано «с достаточным удовлетворением потребностей» жителей юго-востока Украины, добавив, что имеет в виду «продукты питания и лекарства».

Предыдущая, 61-я автоколонна с «гуманитарным» грузом прибыла на оккупированные территории Донбасса 28 февраля. По данным российской стороны, следующие грузы отправятся 16 и 23 марта, а затем 27 апреля.

Государственная пограничная служба Украины сообщала, что 61-й так называемый «гуманитарный конвой» проехал на Донбасс с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства.

Российская сторона заявляла, что в состав колонны вошли 25 автомобилей с более 300 тоннами грузов.

До конца февраля Москва почти два месяца не отправляла своих «гумконвоев» на оккупированную часть Донбасса. 60-й, который в МЧС России назвали «юбилейным», прибыл 21 февраля. Последний перед ним, 59-й, пересек границу Украины 22 декабря 2016 года.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки «гуманитарной помощи». Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.