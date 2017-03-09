Радио Крым.Реалии: Почему российские чиновники боятся Тараса Шевченко?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о запрете Украинскому культурному центру проводить митинг в Симферополе в день рождения Тараса Шевченко. Как крымские чиновники ограничивают право на свободу собраний, кому можно протестовать на аннексированном полуострове и как Россия воспринимает украинскую культуру?

На эти вопросы ответят активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова и политический обозреватель Виктор Гиржов. Ведущий программы – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org