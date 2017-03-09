В Севастополе заниматься сносом «незаконных объектов» поручили спецкомиссии

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя сообщают о создании специальной постоянной комиссии, которая будет отвечать за снос объектов, признанных незаконными. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба правительства города.

Как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Рустем Зайнуллин, основной задачей комиссии станет противодействие самовольному строительству и принятие решений о сносе самостроев.

«Проект разработан с целью организации работы коллегиального органа для комиссионного рассмотрения фактов строительства и реконструкции объектов, обладающих признаками самовольных построек, а также дальнейшего принятия мер по выявлению, профилактике и пресечению самовольного строительства на территории города», – сообщил Зайнуллин.

В ведомстве отметили, что возглавит комиссию заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, начальник управления разрешительной документации подконтрольного Кремлю правительства Севастополя. В ее состав войдут представители правительства и депутаты законодательного собрания города.

В начале марта 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Севастополя утвердило порядок принятия решений о сносе самовольных капитальных построек на территории города, который разрешает сносить самовольные постройки без решения суда.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство множеством незаконных строений на полуострове. По его мнению, причина в чиновниках, которые не борются с этой проблемой «за реальные деньги». Он утверждает, что «особенно катастрофическая» ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, во всех приморских регионах и в Симферополе.