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Президент России освободил от должностей десятерых генералов правоохранительных структур

Владимир Путин

Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд высокопоставленных правоохранительных структур, десять из которых имеют специальные звания генералов.

Освобождены генерал-майоры и генерал-лейтенанты полиции, внутренней службы и юстиции возглавляли органы и учреждения Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета России. Также освобождены двое прокуроров российских регионов.

Путин в указе об этих освобождениях, подписанном в четверг, не представил причин такого шага.

Ранее в этот же день он выступил на заседании коллегии МВД России с некоторой критикой деятельности правоохранительных органов. В частности, Путин призвал эти органы больше работать для борьбы с экстремизмом, нелегальной миграцией, а также транспортными происшествиями со смертельным исходом. Президент России напомнил, что почти половина преступлений в его стране остается нераскрытой.

Он также заявил, что необходимо ужесточить требования к кандидатам на руководящие должности в МВД.

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