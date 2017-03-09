Президент России освободил от должностей десятерых генералов правоохранительных структур

Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд высокопоставленных правоохранительных структур, десять из которых имеют специальные звания генералов.

Освобождены генерал-майоры и генерал-лейтенанты полиции, внутренней службы и юстиции возглавляли органы и учреждения Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета России. Также освобождены двое прокуроров российских регионов.

Путин в указе об этих освобождениях, подписанном в четверг, не представил причин такого шага.

Ранее в этот же день он выступил на заседании коллегии МВД России с некоторой критикой деятельности правоохранительных органов. В частности, Путин призвал эти органы больше работать для борьбы с экстремизмом, нелегальной миграцией, а также транспортными происшествиями со смертельным исходом. Президент России напомнил, что почти половина преступлений в его стране остается нераскрытой.

Он также заявил, что необходимо ужесточить требования к кандидатам на руководящие должности в МВД.