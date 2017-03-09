Лидеры ЕС утвердили Туска президентом Европейского совета на новый срок

Руководители государств и правительств стран-членов Европейского союза на встрече в Брюсселе утвердили президента Европейского совета, представителя Польши Дональда Туска на новый 30-месячный срок на этом посту, несмотря на возражения правительства Польши.

По сообщениям, с 28 участников саммита ЕС 27 были «за» и 1 «против».

Накануне министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Варшава сделает все возможное, чтобы не допустить этого назначения уже в этот день.

Но многие из лидеров ЕС еще в предыдущие дни заявляли, что поддержат повторное назначение Туска. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что его переизбрание будет «признаком стабильности» для Евросоюза, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обращал внимание на умение главного чиновника ЕС «держать голову холодной» в неспокойное время.

Резко против кандидатуры Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши и представителя польской партии «Гражданская платформа», выступила Варшава, где сейчас у власти партия «Право и справедливость». Лидер партии, давний политический соперник Дональда Туска Ярослав Качинский, в частности, обвинял его в смерти своего брата, бывшего президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе в России в 2010 году, во время премьерства Туска.

Президента Европейского совета лидеры ЕС выбирают большинством голосов, поэтому согласие Польши было не обязательно.