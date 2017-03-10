Радио Крым.Реалии: Дефицит пресной воды в Крыму

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о дефиците пресной воды в некоторых районах полуострова. Как решают проблему водоснабжения подконтрольные России власти Крыма? Чем чревата промышленная добыча воды из скважин? Сколько пресной воды не хватает полуострову?

На эти вопросы нам ответят корреспондент «Новой газеты» в Крыму Иван Жилин и директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Ромащенко. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org