Доля государственных российских банков в Украине уменьшилась с 45% до 8% – Данилишин

За последние 3 года доля банков с российским государственным капиталом на рынке Украины уменьшилась с 45% до 8%. Об этом в эфире Радіо Свобода рассказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Банки уменьшили сеть отделений на 42%. В течение 3 лет вклады населения в этих банках также уменьшились почти в 2 раза в гривне и почти в 4 раза в иностранной валюте», – заявил Богдан Данилишин.

По его словам, в каждом из банков с российским капиталом еще с 2014 года работает куратор от НБУ, который тщательно отслеживает все операции.

При этом, чтобы ограничить работу российских банков в Украине, недостаточно только решения НБУ.

«Сейчас в Украине работает пять банков с государственным российским капиталом. В этих банках обслуживаются миллионы наших соотечественников и тысячи предприятий. НБУ применил все ограничения, предусмотренные решением СНБО и указами президента. Чтобы ограничить работу банков с российским капиталом, нужна политическая воля. За соответствующий законопроект должна проголосовать Верховная Рада или решение должен принять СНБО», – подчеркнул председатель совета НБУ.

Ранее в НБУ заявили, что могут применить санкции к «Сбербанку» – дочернему банку «Сбербанка России» в Украине. 7 марта «Сбербанк России» сообщил, что «готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами «ДНР» и «ЛНР», во всех филиалах банка».