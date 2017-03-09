Главы МИД Германии и России выступили за участие США в урегулировании в Украине

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Германии Зигмар Габриэль, находящийся с визитом в Москве, выступили за привлечение США к урегулированию на оккупированной части востока Украины.

По словам Лаврова, по мнению Москвы, такое привлечение было бы «очень и очень полезным». Как сказал Габриэль, Берлин заинтересован, чтобы США тоже использовали свое влияние для выполнения минских договоренностей.

При этом оба дали знать, что речь идет о призыве к США присоединиться к процессу параллельно с ныне действующим так называемым «нормандским форматом» в составе Украины, России, Германии и Франции, а не в виде его расширения.

Кроме того, министры выступили за усиление присутствия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в зоне конфликта.

США предыдущего президента Барака Обамы принимали такое параллельное участие в урегулировании достаточно активно, поддерживая Украину и требуя от России выполнения ее обязательств по минским договоренностям. Администрация нынешнего президента Дональда Трампа еще не взялась за такое участие.