Рассмотрение иска Украины к России по существу в Международном суде займет несколько лет – юрист

Рассмотрение дела по существу по иску Украины против России в Международном суде займет несколько лет, заявил в эфире программы Радіо Свобода «Детали» доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко Антон Кориневич.

Он уточнил, что речь идет о 5-6 годах – в случае если суд таки признает, что дело попадает под его юрисдикцию.

Антон Кориневич пояснил, что на этой неделе в Гааге в Нидерландах, где работает высший судебный орган в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применять ли временные меры, о которых у суда просит Украина.

Вторым этапом будет определение, попадает ли дело под юрисдикцию суда. Третий этап – рассмотрение дела по существу.

Ранее в четверг в Международном суде завершился первый этап публичных слушаний по иску Украины к России. Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а именно – в поддержке боевиков на Донбассе и притеснения нерусских в Крыму. Россия все обвинения отвергает.

Украина также просит суд применить временные меры, то есть обязать Россию не нарушать упомянутые конвенции при рассмотрении дела.

Президент Украины Петр Порошенко ранее выразил надежду на «быстрое решение в порядке обеспечения иска Украины».

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль спрогнозировала, что решение о временных мерах суд может принять в конце апреля.