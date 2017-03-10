Крым и Севастополь находятся в конце российского рейтинга уровня экологии

По данным, которые опубликовала российская общественная организация «Зеленый патруль», по уровню экологии аннексированный Крым находится на 64 месте, а Севастополь – на 73 месте из 85 регионов соседней России.

Этот рейтинг касается зимнего периода 2016-2017 годов. По информации организации, по сравнению с итоговым рейтингом за 2016 год Крым опустился на три пункта.

Согласно оценке региона за зимний период, негативно на рейтинге полуострова сказались массовые вырубки деревьев, незаконные сбросы сточных вод, массовая гибель дельфинов, стихийные свалки и незаконная застройка побережья. На рейтинге Севастополя негативно отразились выбросы незаконных производств и «зеленая» вода в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что во время рейда инспекторов подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили массовую вырубку деревьев вдоль автодороги Черноморское – Раздольное.

Перед этим подконтрольная Кремлю прокуратура Белогорского района Крыма выявила факт незаконной рубки деревьев на территории Ущельного участкового лесничества Белогорского лесохозяйства. Было уничтожено 11 деревьев, тем самым причинен ущерб на сумму 160 тыс. рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».