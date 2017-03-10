Задержанного в Крыму участника организации «Аскер» выпустили из-под ареста – правозащитники

Подконтрольный Кремлю Армянский городской суд выпустил из-под ареста задержанного в Крыму участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева. Как сообщает Крымская правозащитная группа, на него также наложили штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Судья Татьяна Феденеева признала крымчанина виновным по ч.1 статьи 322 УК России (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)и оштрафовала его на 5 тысяч рублей. Зайтуллаев был освобожден из-под стражи в зале суда, так как судья не продлила ранее избранную для него меру пресечения», – говорится в сообщении.

17 февраля российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму сообщили о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.

Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев ранее находился в составе организации, однако отметил, что за два месяца до задержания он был «освобожден» от дел​.

По информации СМИ, Зайтуллаев рассказал, как именно в организации «осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».