ФИФА не видит оснований для переноса из России чемпионата мира по футболу 2018 года

Международная федерация футбола (ФИФА) не видит оснований для переноса из России чемпионата мира 2018 года. Об этом 9 марта в Санкт-Петербурге заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, сообщает Радіо Свобода.

«Процесс выбора страны-хозяйки чемпионата мира был справедливым, и нет никаких причин, чтобы забрать это событие из России. ФИФА сделала все возможное, чтобы избежать бойкота, и мы преуспели в этом», – сказала Самура.

В Санкт-Петербурге она посетила новый футуристический стадион, который рассчитан на 68 тысяч зрителей. На этой арене в 2017 году состоятся открытие и финальные игры Кубка Конфедераций, а в 2018 году – матчи Чемпионата мира.