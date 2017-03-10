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ФИФА не видит оснований для переноса из России чемпионата мира по футболу 2018 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) не видит оснований для переноса из России чемпионата мира 2018 года. Об этом 9 марта в Санкт-Петербурге заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, сообщает Радіо Свобода.

«Процесс выбора страны-хозяйки чемпионата мира был справедливым, и нет никаких причин, чтобы забрать это событие из России. ФИФА сделала все возможное, чтобы избежать бойкота, и мы преуспели в этом», – сказала Самура.

В Санкт-Петербурге она посетила новый футуристический стадион, который рассчитан на 68 тысяч зрителей. На этой арене в 2017 году состоятся открытие и финальные игры Кубка Конфедераций, а в 2018 году – матчи Чемпионата мира.

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