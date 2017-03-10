В Ялте обещают благоустроить территорию «Ласточкиного гнезда» к началу сезона

Подконтрольные Кремлю власти Ялты обещают к началу курортного сезона благоустроить территорию, прилегающую к замку «Ласточкино гнездо». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на главу Андрея Ростенко.

По его словам, единственная лестница, ведущая от проезжей части к замку «Ласточкино гнездо», находится «в неприглядном виде».

«Поэтому администрация города совместно с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории, прилегающей к дворцу, приняла решение благоустроить эту лестницу, а именно установить новое ограждение, освещение и так далее», – отметил Ростенко, добавив, что все работы ведутся за счет собственных средств предпринимателей.

Российский глава администрации также подчеркнул, что все торговые точки, которые располагаются возле замка, планируется привести к единому стилю.

В начале февраля сообщалось, что «Ласточкино гнездо» закрыли из-за проведения ремонтных работ. Замдиректора замка Александр Левин заявил, что в 2017 году там планируются провести проектные работы по укреплению скалы, которые будут реализованы в 2018 и, возможно даже, в 2019 годах.