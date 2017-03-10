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Новости

На участке трассы Севастополь-Симферополь ограничили движение из-за оползня

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На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. Как говорится на сайте правительства Севастополя, на трассе проводятся срочные ремонтные работы, в связи с этим в сторону Симферополя движение осуществляется по одной полосе.

В правительстве города сообщили, что для автомобилистов разработаны маршруты объезда. В частности, объехать опасный участок можно через поселок Любимовка или же через село Поворотное.

Со схемой маршрута можно ознакомиться здесь.

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