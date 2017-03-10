В Симферополе сообщают о гибели троих людей на пожаре

Ночью 10 марта в Симферополе на улице Мичурина произошел пожар в пятиэтажном доме. По сообщениям СМИ, во время происшествия погибли три человека.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности. Люди погибли из-за отравления угарным газом. Сейчас специалисты проводят расследование, итоговое заключение будет готово позднее», – сообщили Крыминформу в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

При этом в ведомстве добавили, что пожар удалось ликвидировать в течении часа.

В течение 2016 года в Крыму спасли более 1300 человек, сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма. В ведомстве добавили, что за прошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек.