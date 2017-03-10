В Крыму назначили главного архитектора полуострова

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Анны Царевой на должность главного архитектора полуострова. Соответствующий документ опубликован на портале российского правительства Крыма.

«Назначить Цареву Анну Вячеславовну на должность главного архитектора Республики Крым», – говорится в документе.

В январе 2017 года уволили главного архитектора полуострова Александра Кузнецова.

В конце декабря 2016 года Аксенов заявлял, что отставки Олега Казурина и Александра Кузнецова с постов вице-премьера Крыма и главного архитектора Крыма объясняются невыполнением данными чиновниками поставленных перед ними задач.