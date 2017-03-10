Российские силовики обнаружили в Крыму схрон с боеприпасами – СМИ

Сотрудники Пограничного управления российского ФСБ России по Крыму обнаружили схрон с боеприпасами на окраине Евпатории. Об этом со ссылкой на пресс-службу погрануправления сообщают 10 марта российские и крымские СМИ.

По информации провластного крымского издания Крыминформ, в заброшенном деревянном строении на окраине города «в одной из комнат был найден тайник, тщательно присыпанный песком». В ходе его обследования специалисты-взрывотехники «обнаружили гранату, магазины к автомату Калашникова (один – с трассирующими пулями) и электродетонаторы», сообщает издание.

«Взрывотехническое и баллистическое исследование подтвердило, что изготовленные промышленным способом и содержащие взрывчатые вещества три электродетонатора военного назначения, содержащая 50-56 грамм тротила ручная граната Ф-1, снаряженные в четыре сменных коробчатых магазина 120 патронов к боевому нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм (автомат конструкции Калашникова) относятся к боеприпасам», – говорится в сообщении РИА Новости Крым.

На официальном сайте российского пограничного ведомства информации о найденном оружии пока нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».