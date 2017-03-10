Восстановить засоленные земли Крыма можно в течение нескольких лет – эксперт

Восстановить экосистему и природную продуктивность сельскохозяйственных земель в аннексированном Крыму при наличии качественной воды можно за несколько лет. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Ромащенко.

«Для того, чтобы промыть почвы там, где они засолены, – при наличии воды можно сделать это в течение года. Для того, чтобы вернуть минерализацию грунтовых водоносных горизонтов необходимо тоже 2-3 года – дренажным стоком она будет отведена. Главное условие – это наличие воды в достаточном количестве и хорошего качества. Если предположить, что в Крыму была создана хорошая система дренирования, в том числе, головные коллекторы, которые отводили в сторону Сиваша с орошаемых земель эти некачественные дренажные воды, то саму экосистему орошаемых земель восстановить можно довольно быстро», – сказал Ромащенко.

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В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».