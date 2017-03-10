В Судаке возбудили уголовное дело за незаконную вырубку деревьев в лесничестве

В Судаке возбудили уголовное дело по факту незаконных рубок на территории Комсомольского участкового лесничества Судакского лесничества. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«Согласно расчетам специалистов, в результате противоправных действий неустановленных лиц незаконно уничтожено 55 деревьев, чем причинен ущерб на сумму 240 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений), ход расследования контролируется природоохранной прокуратурой.

Также сообщается, что продолжается доследственная проверка по выявленному факту снятия плодородного слоя почв на лесных участках.

Накануне подконтрольная Кремлю прокуратура Белогорского района Крыма выявила факт незаконной рубки деревьев на территории Ущельного участкового лесничества Белогорского лесохозяйства. Было уничтожено 11 деревьев, тем самым причинен ущерб на сумму 160 тыс. рублей.

В конце февраля стало известно, что в Сакском районе аннексированного Крыма инспекторы подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили массовую вырубку деревьев в лесозащитной полосе.