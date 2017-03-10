В помещении симферопольского McDonald’s планируют открыть «РусБургер» – министр ЖКХ Крыма

В Симферополе в помещении McDonald’s на железнодорожном вокзале планируют открыть «РусБургер». Об этом в своем Instagram написал подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Сергей Карпов.

«На ж/д вокзале в Симферополе, открывают ресторан Русбургер. А все ждали блекстар бургер?», – написал Карпов.

На официальном сайте «РусБургера» нет информации об открытии заведения в Симферополе.

На портале российского министерства жилищно-комунального хозяйства также отстутвует информация об открытии «РусБургера».

Ранее в крымских СМИ появилась информация, что в помещении McDonald’s планировалось открыть бургерную от российского исполнителя Тимати.