В Севастополе подконтрольный Кремлю мировой судья Ленинского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении мужчины 1964 года рождения, которого признали в оскорблении представителя власти и приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей.

Об этом 10 марта сообщает пресс-служба подконтрольной Москве прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что в декабре 2016 года автомобиль под управлением мужчины в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Инспектор ДПС сообщил водителю, что в связи с допущенным нарушением правил дорожного движения в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении. Однако мужчина публично оскорбил сотрудника ДПС при исполнении им своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП России (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

По результатам его рассмотрения мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Позиция осужденного по этому вопросу неизвестна.

В начале февраля Керченский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 50-летнего керчанина «за оскорбление и применение насилия в отношении работника уголовного розыска».