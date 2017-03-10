Путин проведет переговоры с Эрдоганом – Песков

Президент России Владимир Путин проведет 10 марта в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, у нас была достаточно большая пауза с проведением этого максимально широкого формата двустороннего межгосударственного взаимодействия. Предшествовать непосредственно заседанию совета будет беседа Путин с Эрдоганом в узком составе. Будет в рамках визита также официальный завтрак, будет церемония подписания совместных документов и далее – совместная пресс-конференция двух президентов», – прокомментировал Песков, сообщает ТАСС.

Турция и Россия в войне в Сирии поддерживают противоположные стороны, и эти противоречия обострились до предела после того, как Турция осенью 2015 сбила российский военный самолет, который, вопреки предупреждениям, нарушил ее воздушное пространство. Москва продолжает отрицать это нарушение, хотя союзники Анкары в НАТО подтвердили турецкую версию. Но после неудавшегося переворота в Турции в 2016 году Эрдоган получил поддержку России, и в настоящее время две страны снова расширяют сотрудничество, а также вместе стали посредниками в переговорах о сирийском урегулировании.