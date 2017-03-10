Активиста Дадина отпустили из отделения полиции в Москве, составив протокол

Российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина, задержанного 10 марта в Москве у здания Федеральной службы исполнения наказаний, отпустили из полиции.

Как сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, относительно Дадина составлен административный протокол по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение установленного порядка проведения пикета). Существование такого протокола подтвердил и правозащитник Лев Пономарев, который принимал участие в одиночном пикете посменно с задержанным Дадина.

Одиночный пикет – единственная разрешенная в России форма протеста, которая не требует предварительного согласования с органами власти.

Ильдар Дадина стал первым осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было уменьшено до 2,5 лет.

В конце февраля 2016 президиум Верховного суда России решил отменить приговор, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.