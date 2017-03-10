Митинг в честь годовщины «присоединения» Крыма намерены перенести из центра Москвы

Митинг-концерт в честь годовщины «присоединения» Крыма к России 18 марта планируют провести на Воробьевых горах. Об этом говорится в сообщении московского отделения МВД.

Ранее издание РБК сообщало, что митинг планируют перенести с Васильевского спуска в центре Москвы, где он проводился с 2015 года. В СМИ отмечали, что изменения связаны с желанием сделать мероприятие «более комфортным для участников, так как не требует повышенных мер безопасности, в отличие от мероприятий у Кремля».

В 2015 и 2016 годах на Васильевском спуске в Москве проходили митинги-концерты в честь годовщины «присоединения» Крыма к России. В них участвовали до 100 тысяч человек. Российские СМИ сообщали об «указании московских властей направить людей на эту акцию». В интернете было размещено объявление о наборе зрителей на концерт. В нем отмечалось, что участие компенсируется.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».