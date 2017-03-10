Украина установила новый рекордный минимум потребления газа – «Укртрансгаз»

Украинские потребители 8 марта установили новый минимум суточного отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) в 2017 году. Об этом свидетельствуют оперативные данные компании «Укртрансгаз».

Согласно этим данным, в праздничный и теплый день 8 марта из подземных хранилищ было отобрано менее 8 млн кубометров газа (точная цифра составляет 7,71 миллиона кубометров). Это самый низкий в этом году показатель суточного отбора.

По сравнению с пиковыми нагрузками объем потребления сократился почти в 12 раз: например, 1 февраля потребители использовали 91,8 миллиона кубометров.

По состоянию на начало суток 9 марта в украинских ПХГ было 8млрд 18 млн кубометров газа. С начала года запасы уменьшились на 3,8 млрд кубометров, а с начала отопительного сезона (13 октября) – почти на 6,6 млрд кубометров.

В НАК «Нафтогаз Украины» еще в конце 2016 заявляли, что считают сложившиеся в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона. По расчетам компании, на конец отопительного сезона в хранилищах будет оставаться 7-8 млрд кубометров при допустимом значении 5 млрд кубометров.