Вдоль дороги Ялта-Ай-Петри планируют провести субботник

Подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма совместно с сотрудниками «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» планируют провести 11 марта субботник на территории вдоль автомобильной дороги, ведущей из Ялты на плато Ай-Петри. Об этом сообщила пресс-служба минприроды Крыма.

«11 марта 2017 года в 10.00 в Ялте, в рамках Года экологии, сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов Крыма совместно с сотрудниками ГБУ «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» будет проведен субботник на особо охраняемой природной территории – в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике», – сказано в сообщении.

Любой желающий может принять участие в мероприятии. Сбор участников состоится 11 марта в 10.00 возле Серебряной беседки.

В декабре российское министерство транспорта Крыма сообщало об ограничении движения транспорта на автодороге Ялта-Ай-Петри-Бахчисарай в связи с опасностью схода лавин и оползней.