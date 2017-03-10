Председатель Российского футбольного союза не будет переизбран в руководство ФИФА

Заместитель премьер-министра России, председатель Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявляет, что был лишен возможности баллотироваться для переизбрания в Совет ФИФА (Международную федерацию футбола).

Мутко рассказал информагентству ТАСС, что новые критерии «политической нейтральности» не дали ему бороться за должность, но также добавил, что решение не повлияет на подготовку России к проведению чемпионата мира 2018 года. Он сказал, что не будет обжаловать это решение.

Мутко находился в руководящих структурах ФИФА с 2009 года.

Заявление Мутко обнародована после того, как источники в ФИФА 10 марта сообщили, что россиянин не прошел испытания на соответствие для работы в организации. Эти же источники указали, что решение о Мутко не связано с его вероятной причастностью к допинговым обвинениям со стороны Всемирного антидопингового агентства.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что Международная федерация футбола не видит оснований для переноса из России чемпионата мира 2018 года.