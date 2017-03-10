Участок севастопольской трассы, пострадавший из-за обвала, продолжает разрушаться

На участке трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, где в результате оползня просело дорожное полотно, проводят срочные ремонтные работы, поскольку ситуация стремительно ухудшается. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Речь идет об участке трассы по направлению в Севастополь (подъем от села Фруктовое к Мекензиевым горам), где движение было ограничено с вечера 9 марта.

«Установлена динамика оседания склона, и она прогрессирует. Видно, что дорожное полотно разрывается, трещины образуются и на недавно уложенном дорожном покрытии. Сейчас ведется работа по изучению проседающего полотна, устанавливаются маяки. Просим водителей, движущихся по этому участку трассы, проявлять особое внимание и бдительность, обращать внимание на перепады высот на покрытии», – сообщил директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Виталий Узлов.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на этом участке трассы движение по направлению в Севастополь запрещено, а по направлению из города движение осуществляется по одной полосе. Ведется контроль за состоянием поврежденного дорожного полотна.

Первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков сообщил, что 13 марта, состоится экстренное совещание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций, на которую будут приглашены проектировщики и изыскатели.

«Важно определить причину возникновения оползня, который мог возникнуть из-за потока грунтовых вод и подмывания насыпи. В ближайшее время будут произведены изыскательские работы, пробурены скважины, определен геологический слой, по которому идет сползание», – сказал Исаков.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. Власти города сообщили, что для автомобилистов разработаны маршруты объезда. В частности, объехать опасный участок можно через поселок Любимовка или же через село Поворотное.