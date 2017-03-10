Одесский суд рассматривает апелляцию на меру пресечения заключенным по делу о похищении Гончаренко

В Одессе 10 марта суд приступил к рассмотрению апелляции на меру пресечения – арест на 2 месяца – заключенным в деле о попытке похищения народного депутата Украины, члена межфракционного объединения «Крым» Алексея Гончаренко. Речь идет о депутате Лиманского райсовета Одесской области Александре Кушнареве и военнослужащем в отставке Анатолии Слободянике. Судейская коллегия Апелляционного суда Одесской области приняла решение перенести рассмотрение апелляционной жалобы.

Такой шаг судьи предприняли в связи стем, что в деле появились материалы так называемых «негласных следственных действий», которые проводила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. На следующем судебном заседании почти 70 листов, которые в уголовном производстве представила сторона обвинения, будут изучать защитники и подозреваемые.

Депутата райсовета от «Оппозиционного блока» из Одесской области Александра Кушнарева, который является отцом погибшего 2 мая 2014 в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе «антимайдановца» Геннадия Кушнарева, и главу областного Союза ветеранов силовых структур Анатолия Слободянника Приморский районный суд Одессы 25 февраля арестовал на два месяца без права на залог. Предварительно было установлено, что они являются заказчиками похищения народного депутата Алексея Гончаренко.

На судебном заседании в Апелляционном суде Одесской области присутствовали так называемые «активисты Куликова поля». Они поддерживали Кушнарева и Слободяника. Пришли также представители одесской «Самообороны». Время от времени оппоненты спорили, но до открытой схватки не дошло.

23 февраля правоохранительные органы сообщили о похищении Гончаренко. Через несколько часов в прокуратуре сообщили, что он находится в «безопасном месте».

Позже сам Гончаренко заявил, что понадобилась инсценировка его похищения, чтобы полиция смогла поймать лиц, которые хотели это сделать на самом деле.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что похищение Гончаренко готовили для мести за события 2 мая 2014 в Одессе.

Следующее заседание по апелляционной жалобе Анатолия Слободяника состоится 15 марта, Александра Кушнарева – 20 марта.