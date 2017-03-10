Российский омбудсмен: в ульяновской колонии себя порезали 32 заключенных

В исправительной колонии в городе Димитровград (Ульяновская область, Россия) в начале марта заключенные пытались нанести себе увечия. 32 человека порезали свои тела. Об этом после проверки информации о бунте в колонии сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ульяновской области России. Два человека находятся в медсанчасти, уточнили правозащитники.

Бунт в колонии произошел 1 марта. «Открытая Россия» со ссылкой на родственников осужденных сообщала, что заключенные объявили голодовку в знак протеста против ущемления своих прав. Спустя какое-то время их акцию протеста подавили. После этого заключенные совершили попытки самоубийств.

По информации офиса российского омбудсмена, 7 марта тюрьму посетили члены Общественной наблюдательной комиссии по Ульяновской области. В тот момент осужденные не высказали жалоб на условия содержания и действия администрации.

«Физические повреждения большинства носят незначительный характер, не угрожают их жизни и не требуют специализированного лечения», – сказано в сообщении.

По словам родственников, сообщает Радио Свобода, конфликт между администрацией колонии и осужденными начался еще осенью 2016 года. Тогда сотрудники колонии изъяли из камер разрешенные предметы и бытовую технику, публикуют СМИ России.