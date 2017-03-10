Евродепутат Пранцкевичус: Янукович поплатился за двойную игру и погрузил Украину в кризис

Бывший президент Украины Виктор Янукович пытался вести двойную игру с Россией и Европой, и в результате «погрузил свое государство в одну из крупнейших кризисов в ее истории», сообщил в комментарии для Крым.Реалии председатель Представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкевичус.

«Подыгрывал одновременно Брюсселю и Москве, пытался их шантажировать, чтобы получить выгоды с обеих сторон, не отказывался ни от членства в Таможенном союзе, ни от реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации. В результате, за эту двойную игру он поплатился не только президентством, но и погрузил свое государство в один из крупнейших кризисов в его истории», – заявил Пранцкевичус.

Он отметил, что непонимание между Россией и Европейским союзом относительно целей ЕС в восточноевропейском регионе «было слишком большое».

«ЕС для стран Восточного партнерства всегда имел цель – сохранение мира, взаимодействие, свободную торговлю и свободное передвижение людей. И в этом смысле Россия тоже в долгосрочной перспективе должна быть вовлечена. Между тем, россияне воспринимали это как угрозу своей национальной безопасности. В противном их было сложно убедить. Возможно, для того, чтобы у них изменилось мнение, с Москвой нужен был стратегический диалог для объяснений истинных намерений и причин политики Восточного партнерства, так же, как и всех этих соглашений об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой», – отметил председатель представительства Еврокомиссии в Литве.

В конце февраля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что бывший украинский президент Виктор Янукович знал о том, что Россия еще в 2013 году «активно реализовывала план по захвату Крыма», и что Украина располагает доказательствами этого.

Российские СМИ 22 февраля распространили заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича, который утверждает, что «не обращался к России с просьбой ввести войска в Украину».

В январе 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России в Украине.

В апреле 2014 года Янукович утверждал, что просил президента России Владимира Путина использовать российские войска в Украине. Янукович заявил, что это сделал для защиты граждан Украины.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.