В Минских переговорах выборы на Донбассе больше не обсуждают – представитель контактной группы

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на части востока Украины больше не обсуждают вопрос о проведении выборов на неподконтрольных украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в Фейсбуке сообщила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

«Вчера в эфире «5 канала» во время дискуссии я говорила и о том, что вопрос выборов на оккупированных территориях и конституции снят. Это правда, потому что украинская сторона занимала четкую позицию о том, что безопасность first. Таким образом, выборы в ОРДЛО проводить в соответствии с международными стандартами нельзя», – заявила Айвазовская.

В то же время она добавила, что тема выборов не исключена как пункт Минских соглашений.

«Исключен ли вопрос из Минских соглашений? Конечно же нет...Это не значит, что мы не должны иметь тактику, стратегию, сценарии, процедуры, протоколы действий для любых процессов в Украине, в том числе и таких сверхсложных», – добавила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не владеет никакой информацией о возможных изменениях в пунктах Минских соглашений.

Он в очередной раз назвал конфликт на Донбассе «внутриукраинским» и добавил, что «Минск-2» остается главным документом для его урегулирования.

Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года единогласно принял резолюцию в поддержку Минских соглашений и комплекса мероприятий по их выполнению. С этого момента так называемый «Минск-2» стал международным правовым актом, обязательным для выполнения всеми субъектами международного права. В резолюции говорится, что конфликт на Донбассе может быть разрешен только мирным путем.