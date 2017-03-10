Радио Крым.Реалии: Аншлюс Владимира Путина

В преддверии годовщины присоединения Австрии нацистской Германией в эфире Радио Крым.Реалии проводят параллели между аншлюсом 1938 года и аннексией Крыма 2014 года.

Гость эфира – доктор исторических наук, главный научный сотрудник теории и истории политической науки Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org