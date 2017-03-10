В Симферополе фирма задолжала работникам почти миллион рублей – надзорное ведомство

В Симферополе ООО «Крымфуд» задолжало своим работникам заработную плату за четыре месяца в размере около 1 миллиона рублей, сообщает 10 марта пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«Установлено, что руководство предприятия не выполняло требования закона о полноте и своевременности выплате заработной платы, в результате чего образовалась задолженность за четыре месяца. В целом за сентябрь–декабрь 2016 года 14 работникам задолжали почти 1 млн рублей. Кроме того, работодатель в день увольнения не произвел полный расчет с тремя бывшими работниками, перед которыми имелся долг в размере 120 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокурор района внес в адрес директора ООО «Крымфуд» представление, по результатам которого задолженность по заработной плате была полностью погашена.

Руководство ООО «Крымфуд» пока не комментирует сообщение надзорного ведомства.

8 марта стало известно, что руководство евпаторийского завода «Вымпел» накопило задолженность по зарплате перед работниками завода в размере 1,4 млн рублей.

По данным Министерства труда и социальной защиты Крыма, подконтрольного России, задолженность по заработной плате на полуострове по состоянию на март 2017 года составляет 73,9 млн руб.

По данным Министерства труда и социальной защиты Крыма, подконтрольного России, задолженность по заработной плате на полуострове по состоянию на март 2017 года составляет 73,9 млн руб.