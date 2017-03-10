Президент Чехии хочет отмены санкций против России

Президент Чехии Милош Земан заявляет, что хочет отмены санкций против России и установления с ней взаимовыгодных экономических отношений. Об этом он сказал 10 марта на пресс-конференции в Праге, на следующий день после того, как объявил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.

«Я агент России, а именно Владимира Путина. Должен также добавить, что я агент президента Китая. Теперь, похоже, я также агент американского президента Дональда Трампа. Я агент Израиля, который я поддерживаю на протяжении длительного времени. Я хочу отмены санкций против России и взаимовыгодные экономические отношения с Россией. Но на самом деле я агент только одной страны – Чешской Республики», – сказал он.

Земан известен своей приверженностью к России и ее президенту Владимиру Путину. Но в Чехии президент имеет довольно ограниченные полномочия, вопросы внешней политики являются исключительной прерогативой правительства. Нынешнее правительство Чехии заявляет, что пока нет оснований говорить об отмене санкций в отношении России.

Как сообщают чешские СМИ, там ожидают, что кроме Милоша Земана, в борьбу за пост президента могут вступить также известный поэт, автор слов ко многим популярным песням Михал Горачек, председатель Академии наук Чехии Иржи Драгош, нынешний министр обороны Чехии Мартин Стропницький, дипломат и бывший посол Чехии в США и России Петр Коларж. В ближайшее время должны появиться и другие претенденты.

Президент Чехии избирается на 5-летний срок. Первая каденция нынешнего, третьего президента Чехии Милоша Земана заканчивается в конце этого года. Предполагается, что выборы президента Чехии пройдут в январе 2018 года.

Земан, что часто ведет себя как «простой человек из народа», имеет в Чехии достаточно большую популярность, хотя интеллектуальные круги часто резко критикуют его за высказывания или действия.