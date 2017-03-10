Эрдоган и Путин на встрече в Москве обсудили безвизовый режим и урегулирование сирийского конфликта

Президент Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Москве 10 марта с президентом России Владимиром Путиным призвал ускорить введение безвизового режима между двумя государствами. Президенты обсудили проблему урегулирования сирийского конфликта. Эрдоган заявил, что России и Турции необходимо предпринимать совместные усилия для прекращения кровопролития в Сирии, сообщает «РИА Новости».

Путин и Эрдоган отметили, что строительства газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую» на юге Турции «возвращаются в прежнее русло». Президенты договорились провести 2019 году в обеих странах мероприятия в рамках «Года культуры и туризма России и Турции».

Турция и Россия в войне в Сирии поддерживают противоположные стороны, и эти противоречия обострились до предела после того, как Турция осенью 2015 сбила российский военный самолет, который, вопреки предупреждениям, нарушил ее воздушное пространство. Москва продолжает отрицать это нарушение, хотя союзники Анкары в НАТО подтвердили турецкую версию. Но после неудавшегося переворота в Турции в 2016 году Эрдоган получил поддержку России, и в настоящее время две страны снова расширяют сотрудничество, а также вместе стали посредниками в переговорах о сирийском урегулировании.

В пятницу, 10 марта стало известно, что авиакомпания «Победа» в апреле возобновит регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья.