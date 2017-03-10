Беларусь: оппозиционера доставили в суд из-за организации протестов

Белорусская полиция 10 марта силой доставила в суд в Минске оппозиционного активиста. Лидера незарегистрированного «Молодого Фронта» Дмитрия Дашкевича обвинили в оказании сопротивления полиции, хулиганстве и нарушении законодательства об общественных собраниях.

Дашкевич отвергает обвинения и связывает их со своей ролью в организации 15-дневного протеста, посвященного строительству возле исторического места в окрестностях белорусской столицы.

Протесты были организованы в заповеднике Куропаты, где во времена советского диктатора Иосифа Сталина убили по меньшей мере 30 тысяч человек.

Протестующие заявляют, что строительство бизнес-центра запятнает память сталинских жертв.

1 марта строительные работы были остановлены, а 6 марта протестующие убрали оттуда палатки.

7 марта суд в Минске еще одного организатора протестов, Сергея Палчевського, признал виновным в нарушении законодательства об общественных собраниях и приговорил его к трем дням тюрьмы.