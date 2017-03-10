Российский Минфин Крыма рапортует об увеличении доходов полуострова

С начала 2017 года в бюджет Крыма поступило почти 9 миллиардов рублей, как уверяют в подконтрольном Кремлю министерстве финансов Крыма, это в 2 раза (на 4,5 миллиардов рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За отчетный период наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занял налог на прибыль организаций, поступления которого составили 6,4 миллиардов рублей. Поступления от налога на доходы физических лиц составили 1,7 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 267,2 миллионов рублей. Кроме того, акцизов поступило 530,5 миллионов рублей, что на 177,9 миллионов рублей, больше, чем по итогам прошлого аналогичного периода», – сообщает пресс-служба российского ведомства.

В начале января крымский Минфин сообщил, что за 2016 год поступления в казну Крыма превысили показатель 2015 года на 4,6 миллиардов рублей, в крымский бюджет поступило более 30,2 млрд руб. доходов, что на 12,5% больше запланированного.

В утвержденном на 2017 год бюджете Крыма объем доходов определен в сумме 131,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 33,7 млрд рублей, безвозмездные поступления – 98 млрд рублей. При этом, общий объем расходов составит 134,8 млрд. рублей, говорится в документе.