Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что на следующей неделе Европейский парламент примет «содержательную резолюцию» по Крыму и на решение о продлении санкций в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

«Очередное свидетельство солидарности с Украиной – 16 марта Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России. Надеюсь на содержательную резолюцию ЕП и решение ЕС о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма уже на следующей неделе», – написал Порошенко.

На следующей неделе Европарламент, как ожидается, должен принять резолюцию в поддержку украинских политических заключенных в России и провести слушания в связи с третьей годовщиной оккупации полуострова Крым. Мероприятия запланированы на время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По предварительным данным, слушания на тему «Крым. Три года оккупации. Показания» состоятся 15 марта, а дебаты и голосование по резолюции «Украинские политические узники в России и ситуация в Крыму» запланированы на 16 марта. Официальной информации о том, будет ли решение о продлении санкций в отношении России нет.