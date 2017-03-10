Телепроект «Крым.Реалии»: Без воды, но с бюстом царя

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Как умирают крымские реки? Куда ведут подземные тоннели? Почему крымские строители не могут закончить ремонт центра Симферополя даже за несколько сотен миллионов рублей? Кто победит в соревновании за Херсонес? И как связаны все эти события с «мироточением» бюста Николая II в Симферополе?
Чем живет полуостров – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».
Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.
Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.
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