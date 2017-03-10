Беларусь: полиция задержала участников «Марша недармоедов»

В белорусском городе Молодечно Минской области 10 марта около тысячи человек приняли участие в «Марше недармоедов».

Милиция не препятствовала проведению акции, однако после нее люди в штатском задержали лидера «Объединенной гражданской партии» Анатолия Лебедько, председателя движения «За свободу» Юрия Губаревича, сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, а также Сергея Королевича, журналиста БелаПАН.

Задержаны и другие участники акции.

Во время проведения акции белорусские активисты приняли «резолюцию» с рядом требований. Главные из них – отмена декрета № 3, изменение экономического курса и проведение справедливых выборов. В резолюции также отмечается, что если власти не выполнят эти требования, то люди выступят за отставку президента Александра Лукашенко и его правительства.

К участникам акции вышел председатель местной власти, сказал, что акция незаконна, и пригласил протестующих к себе в райисполком. Люди пойти отказались и скандировали «Позор!» Они попросили чиновника выключить на площади радиотрансляцию, что препятствует выступлениям.

Затем участники акции прошлись до здания налоговой инспекции и прикрепили текст «резолюции» митинга к двери.

Во время акции раздавались традиционные для таких маршей лозунги: «Нет – декрету № 3», «Лукашенко, уходи!», «Баста!», «Жыве Беларусь!» Один из участников акции держал плакат «Главный тунеядец – в Дроздах» (резиденция президента Беларуси).

Похожие акции проходят в разных городах Беларуси уже несколько недель. Также несколько тысяч человек подписали петицию против указа, который неофициально назвали «декретом о дармоедов».

Участники акций протеста требуют отменить решение президента Беларуси Александра Лукашенко о ежегодном единовременном сборе на сумму в пересчете в примерно 200 евро, который должны платить все граждане, не работающие более 180 дней в году. Закон не распространяется на зарегистрированных на биржах труда лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Срок уплаты нового налога истек 20 февраля 2017.