Результаты вскрытия Чуркина не обнародуют – судмедэксперт Нью-Йорка

Судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка заявляет, что результаты вскрытия посла России в ООН Виталия Чуркина не будут обнародованы.

В заявлении офиса председателя судебно-медицинской экспертизы, обнародованном 10 марта, говорится, что Госдепартамент дал инструкции не обнародовать результатов, ссылаясь на международное законодательство.

«Дипломатический иммунитет посла Чуркина обеспечивает это», – говорится в заявлении.

Российская сторона сообщает, что Виталию Чуркину стало плохо в офисе российской миссии ООН. Его доставили в госпиталь, где он и умер.

Виталий Чуркин был назначен послом ООН в апреле 2006 года. Он скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

Судебно-медицинские эксперты проводят исследования, когда есть подозрение на совершение преступления или человек умер неестественным способом.