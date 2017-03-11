В Севастополе проходит отборочный этап конкурса «Кубок моря-2017» – Минобороны России

Экипажи кораблей Черноморского флота принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Кубок моря-2017» на звание лучшего в Военно-Морском Флоте командира боевого корабля, боевой части, корабельного боевого расчета, сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

«Сейчас под руководством командиров объединений и соединений флота в Севастополе и Новороссийске проходит первый, отборочный этап конкурса. Его победители примут участие в последующих соревнованиях, которые запланированы на апрель. Третий, итоговый этап конкурса пройдет в июне на базе Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов», – говорится в сообщении.

Черноморцы соревнуются за право стать лучшими почти в трех десятках номинаций, среди которых: «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.

Ожидается, что в финале профессионального конкурса Черноморский флот России представят более 30 военнослужащих, сообщают российские военные.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».