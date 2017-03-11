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Трамп посоветуется с Меркель в отношении Путина и конфликта на Донбассе – Reuters

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Президента США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель посоветуется, как вести себя с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Ожидается, что во время встречи Трамп и Меркель обсудят уровень расходов Германии на нужды НАТО, ситуацию в Украине и миграционную кризис.

«Ожидаю, что у них будет очень позитивная и теплая встреча», – отметил неназванный американский чиновник.

«Президенту будет интересно послушать опыт канцлера о сотрудничестве с Путиным. Ему интересно услышать ее выводы относительно того, как вести себя с Россией », – цитирует Reuters иного чиновника США.

Ожидается, что Трамп также посоветуется с Меркель относительно роли США в решении конфликта на востоке Украины.

Ангела Меркель посетит Белый дом 14 марта для переговоров с Дональдом Трампом.

Во время президентской кампании Трамп критиковал Меркель за ее миграционную политику. Он также высказывался за улучшение отношений между США и Россией.

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